Москва, 2 апреля, 2017, 15:18 — ИА Регнум.



Sergey Rodovnichenko ОМОН на работе

Правоохранительные органы Москвы задержали порядка 30 человек в центре города, которые участвовали в несанкционированной акции «прогулка оппозиции». Об этом сегодня, 2 апреля, сообщают столичные СМИ.

Сообщается, что в районе Триумфальной площади в центре Москвы стражи порядка задержали более 30 человек. Участники акции пытались пройти по Тверской улице в сторону Кремля. Полиция была вынуждена перекрыть движение возле Старопименовского переулка и задержать несколько десятков человек.

В районе Триумфальной площади усилены меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов с помощью громкоговорителей предлагают собравшимся разойтись, а также оттесняют их с проезжей части.

Кроме того, поступила информация, что семь человек были задержаны у Манежной площади.

Напомним, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призыва устроить 2 апреля несанкционированную акцию протеста.