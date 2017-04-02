Дакка, 2 апреля, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Межпарламентский союз (МПС) принял к рассмотрению российскую резолюцию «Роль парламента в предотвращении внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств», передает корреспондент ИА REGNUM.

Hadi Штаб-квартира Межпарламентского союза в Женеве

Резолюция содержит пункт, призывающий парламенты сформировать нормативно-правовую базу, обеспечивающую противодействие внешнему вмешательству в суверенитет государства. Также предлагается создать наблюдательный орган МПС, работающий на основе международного права и Устава ООН, для реагирования и предотвращения внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

В тексте резолюции подтверждается приверженность нормам международного права, констатируется недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела государств, подчеркивается «ответственность парламентов в деле укрепления демократии, обеспечении прав человека, поддержании диалога для разрешения внутренних споров, не допуская насильственного свержения избранных демократическим путем правительств». Кроме того, отмечается «эксклюзивное право народа» на определение своего политического будущего «с учетом этнических, религиозных, культурных, исторических или иных особенностей своей страны».

Комментируя резолюцию, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») обратил внимание на пункт документа, в котором говорится о роли молодежи во внутриполитических процессах в государствах. В частности, речь идет о «предотвращении насильственных изменений государственного строя и внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств», а также роли молодежи «в качестве одного из факторов обеспечения устойчивости, всеохватности и успеха усилий по поддержанию мира и миростроительству».

За рассмотрение резолюции проголосовали представители 22 стран, против — 20.

В Дакке (Бангладеш) проходит 136-ая Ассамблея Межпарламентского союза.