Москва, 2 апреля, 2017, 14:52 — ИА Регнум.



Cybersky Евгений Евтушенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким поэта Евгения Евтушенко, который скончался 1 апреля в США. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назвал Евтушенко личностью уникального масштаба, выдающимся представителем российской и мировой литературы.

«Ушёл из жизни Евгений Александрович Евтушенко — выдающийся представитель отечественной и мировой литературы, властитель дум и кумир многих поколений. Личность поистине уникального масштаба. Он был наделён ярким, самобытным дарованием и необычайно острым ощущением эпохи. Искренне верил в своё призвание и высокое предназначение поэта», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Путин считает, что наследие Евтушенко является составной частью российской культуры.

Напомним, Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля. Медики диагностировали у него рак четвертой степени.

Похороны Евтушенко пройдут после 4 апреля, когда тело поэта будет доставлено на Родину. Поэт завещал похоронить себя рядом с могилой Бориса Пастернака.