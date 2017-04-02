Москва, 2 апреля, 2017, 14:23 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил российских геологов с профессиональным праздником. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба правительства России.

В поздравительной телеграмме Медведев подчеркнул, что труды многих поколений геологов в России создали мощный топливно-энергетический комплекс. Благодаря геологам, в стране появились новые отрасли промышленности и началось освоение северных территорий, напомнил Медведев.

Глава правительства также отметил, что вчерашние выпускники геологических факультетов должны привнести в отрасль новые решения и оригинальные идеи.

«От вашей целеустремлённости, профессионализма и здоровой амбициозности зависит современное развитие и перспективы российской геологии. А они у нас, уверен, будут хорошими», — сказано в поздравительной телеграмме Медведева.