Ереван, 2 апреля, 2017, 14:11 — ИА Регнум.

Сформированная в Генеральной прокуратуре Армении рабочая группа сегодня по состоянию на 13:00 (12:00 мск) изучила 729 сообщений о правонарушениях на проходящих парламентских выборах, из которых 75 содержали признаки состава преступления избирательного характера.

Photolure Голосование на парламентских выборах в Армении

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры, сообщения направлены в полицию и территориальные отделы Следственного комитета для проведения дополнительной проверки.

Согласно сообщению, 41 случай из 75 касались голосования вместо другого лица или повторного голосования, 25 — нарушения тайны голосования, еще 9 — воспрепятствования свободной реализации гражданами избирательного права.

В свою очередь в полиции Армении сообщили, что зафиксировано 67 обращений по поводу нарушений во время голосования, по двум случаям возбуждены уголовные дела. По 1 случаю в возбуждении уголовного дела было отказано, одно обращение направлено на предварительное следствие, три находятся на этапе подготовки материалов, 35 — были приложены к делу, 12 — находятся на этапе проверки, 13 — направлены в ЦИК для обсуждения

Участвующие в выборах политические силы также сообщают о нарушениях. Так блок «Елк» (Выход) сообщает о ряде нарушений избирательного процесса по всей территории Армении. Представители блока зафиксировали случаи нарушения тайны голосования, случаи повторного голосования.

На избирательном участке 22/20 (территориальный избирательный округ номер 9, Лорийская область, Спитак) 30 лиц не имеющие местной прописки друг за другом проголосовали при помощи новых паспортов.

На избирательных участках 22/18 и 22/19 (территориальный избирательный округ номер 9, Лорийская область, Спитак) граждане пытались вынести неиспользованные бюллетени.

По словам одного из лидеров блока, депутата парламента Никола Пашиняна, он также получали сигналы, которые сейчас находятся на стадии проверки. «Сейчас я не могу делать однозначных заявлений», — отметил он.

«Ход избирательного процесса, как правило, нужно оценивать по окончании выборов, потому что, возможно, в тот момент, когда я даю интервью, озвучиваю какую-либо оценку, параллельно происходит нечто, что может изменить мою оценку», — подчеркнул он.

На вопрос о возможных поствыборных развитиях Пашинян ответил: «Мы четко изложили свою позицию по этому вопросу: если мы увидим, что наш голос украден, то это уже поствыборный процесс; если наш голос не украден, то не думаю, что можно говорить о поствыборном процессе».

Блок «Конгресс-НПА» также сообщает о ряде нарушений в ходе парламентских выборов по всей территории Армении.

На разных избирательных участках были зарегистрированы случаи открытого голосования. На избирательном участке 2/19 — случай повторного голосования.

На избирательном участке 3/28 случай голосования уже отмеченным в пользу РПА бюллетенем. В избирательном участке 14/20 случай открытого голосования военнослужащим.

Армянская служба радио «Свобода» сообщила о нападении на своего журналиста в Ереване. Все началось после того, как корреспондент заметил, что избиратели перед тем, как идти на участок для голосования, заходят в штаб кандидата от правящей Республиканской партии Армении Акопа Бегларяна. Корреспондент заметил деньги в руках некоторых из них после того, как они выходили из штаба. После этого журналист также зашел в штаб.

Находящиеся там лица, заметив журналиста, пояснили, что не раздают взятки, а выдают зарплату. В этот момент находящаяся в штабе группа людей напала на журналиста, выхватив его телефон. Началась потасовка, в ходе которой журналист получил легкое повреждение в области глаза.

В полиции сообщили, что в связи с инцидентом подготавливаются материалы и предпринимаются соответствующие меры для выяснения обстоятельств произошедшего.

Со всей лентой ИА REGNUM по сюжету «парламентские выборы в Армении» можно ознакомится здесь.