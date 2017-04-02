Калуга, 2 апреля, 2017, 13:57 — ИА Регнум.



D. Gordon E. Robertson Лён обыкновенный

В Калужской области под выращивание и переработку льна отдадут ещё почти 20 тыс. гектаров земли. Об этом заявил губернатор области Анатолий Артамонов, в рамках своей недавней встречи с депутатами регионального парламента, сообщает 2 апреля корреспондент ИА REGNUM.

«В Козельском районе на территории индустриального парка, созданного совместно с Агентством по развитию моногородов, планируется разместить комплекс предприятий по глубокой переработке льна, работающих на местном сырье. Нам нужно возродить эту исконно русскую и калужскую культуру. Тем более что рынок в этой области открыт», — подчеркнул Анатолий Артамонов. По его словам, выращиванием и переработкой льна займётся компания «Промагро».

Для работы на этих и других предприятиях агропромышленного комплекса осуществляется целевая подготовка специалистов в высших учебных заведениях Калужской области и соседних регионов. Так, к 2019 году практически полностью будет удовлетворена потребность сельскохозяйственных организаций в агрономах, инженерах, зоотехниках и ветеринарных врачах.

Напомним, в 2017 году по решению президента страны Владимира Путина Калужская область получит на дальнейшую модернизацию сельскохозяйственного производства более 2,5 млрд рублей.