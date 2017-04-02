Мадрид, 2 апреля, 2017, 13:21 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Министр иностранных дел Испании Альфонсон Датис заявил, что его страна не будет использовать право вето в том случае, если Шотландия выйдет из состава Великобритании и подаст заявку на вступление в ЕС. Об этом сегодня, 2 апреля, пишет El Pais.

Датис заявил, что испанские власти не будут блокировать принятие Шотландии в состав Евросоюза. Глава МИД Испании подчеркнул, что в данном случае не стоит проводить параллели с Каталонией, так как Шотландия проводит референдум в соответствии с законом, в то время как испанская Конституция не предусматривает подобный плебисцит.

«В Испании это нельзя сделать, согласно Конституции. Если будут внесены изменения в конституцию, тогда и посмотрим. Мне не кажется, что это сопоставимые случаи», — сказал Датис.

При этом он подчеркнул, что Испания в любом случае не приветствует процессы фрагментации в любом из европейских государств.

Также Датис напомнил, что вопрос о Гибралтаре остается одним из самых «неопределенных» в рамках переговоров о Brexit. Он выразил надежду, что решение будет найдено.