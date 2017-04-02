Калуга, 2 апреля, 2017, 13:10 — ИА Регнум.



Lipetsk.ru Судья

К 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорил Сухиничский районный суд 18-летнего жителя Сухиничского района. Он признан виновным в сбыте наркосодержащих растений. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. прокурора Сухиничского района Калужской области Светлана Якушева.

По ее словам, в октябре 2016 вблизи одной из деревень Сухиничского района молодой человек обнаружил кусты дикорастущего наркосодержащего растения. По данным ведомства, злоумышленник сорвал их, перенес в заброшенный дом, где высушил и хранил для личного потребления и с целью сбыта.

«Затем, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения в данном заброшенном доме, молодой человек сбыл своей знакомой — несовершеннолетней местной жительнице — часть высушенной конопли массой 92 грамма, что является значительным размером», — отметили в прокуратуре.

Факт совершения данного преступления был установлен благодаря родителям девушки, обнаружившим у дочери наркотик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году, калужскими правоохранителями была пресечена незаконная деятельность 407 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. У преступников было изъято 41,9 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: 18,6 кг героина, 10,7 кг марихуаны, 0,6 кг гашиша и около 11 кг синтетических наркотических средств.

Кроме того, на территории Калужской области было ликвидировано 17 наркопритонов, перекрыто 2 контрабандных канала поступления подконтрольных веществ и раскрыто 5 преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем.