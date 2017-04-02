Ереван, 2 апреля, 2017, 13:02 — ИА Регнум.



Коллаж ИА REGNUM, фотографии president.am Слева — президент Армении голосует на парламентских выборах. Справа — Серж Саргсян в сопровождении министра обороны Армении Вигена Саркисяна на воинском пантеоне «Ераблур»

Президент Армении Серж Саргсян считает, что «нет ничего дороже мира, и мы будем делать всё возможное, чтобы на границах было спокойствие, и чтобы эти границы были неприкосновенны». Об этом он заявил в ответ на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, о чём он думал, опуская бюллетень в урну.

На вопрос о том, как президент оценивает предвыборную кампанию и шансы партии, Серж Саргсян отметил, что сегодня оценивать шансы неправильно, сегодня — время получать голоса.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, президент Серж Саргсян с супругой Ритой Саргсян принял участие в голосовании на выборах в Национальное Собрание Армении в столичном избирательном участке 9/18.

В голосовании также принял участие премьер-министр Армении Карен Карапетян, который был главным действующим лицом правящей Республиканской партии Армении во время агитации, даже несмотря на то, что его имени в списке РПА не было. Говоря о шансах РПА на победу, Карен Карапетян сказал: «Время покажет. Я хочу, чтобы все прошло мирно, спокойно, в атмосфере терпимости».

Следует отметить, что электронное устройство для голосования (применяются в Армении впервые), никак не могло распознать отпечаток пальца президента, для этого Саргсяну потребовалось просканировать отпечатки всех пальцев. Подобный казус случился также со спикером парламента Армении Галустом Саакяном.

После голосования глава государства в сопровождении министра обороны Армении Вигена Саркисяна и высшего офицерского состава ВС посетил воинский пантеон «Ераблур». Как отмечает президентская пресс-служба, президент «воздал дань уважения и благодарности памяти самоотверженно погибших при защите границ Отечества во время развязанной противником апрельской агрессии героев наших дней и всех сынов армянского народа, пожертвовавших свои жизни во имя независимости Отечества в Арцахской освободительной борьбе».