Стокгольм, 2 апреля, 2017, 12:48 — ИА Регнум.



Marobl Школьный автобус

Автобус со школьниками попал в дорожно-транспортное происшествие в Швеции. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает Радио Швеции SR.

Сообщается, что ДТП произошло в провинции Херьедален в центральной части Швеции. Автобус по неизвестной пока причине оказался в кювете и перевернулся набок в 20 километрах от города Свег.

По предварительным, в результате ДТП погибли три человека. 56 человек пострадали, из них шесть находятся в тяжелом состоянии, 19 — средней степени тяжести.

По данным местных СМИ, в автобусе находились 50 восьмиклассников и шесть взрослых из южной части Швеции.

Погодные условия в момент аварии была хорошими.