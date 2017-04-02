Калуга, 2 апреля, 2017, 12:39 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Более 600 работникам акционерного общества «Полотнянозаводское карьероуправление» не выплачена заработная плата на общую сумму свыше 20 млн рублей. Речь идёт о периоде с декабря 2016 года по февраль 2017 года. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

По ее словам, в целях восстановления трудовых прав работников прокурор Дзержинского района направил в суд заявления рабочих о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. В настоящее время 215 заявлений на сумму около 5,5 млн рублей судом рассмотрены и удовлетворены. Судебные приказы переданы для исполнения приставам. Остальные заявления находятся на рассмотрении.

Между тем, в мае 2016 года АО «Полотнянозаводское карьероуправление» признано несостоятельным (банкротом). В настоящее время в отношении организации открыто конкурсное производство. Районный прокурор внес конкурсному управляющему АО «ПЗКУ» представление, по результатам рассмотрения которого им приняты меры к устранению выявленных нарушений трудового законодательства. После вмешательства прокуратуры выплачена задолженность по зарплате на сумму около 3,7 млн рублей. Полное устранение нарушений прав работников АО «Полотнянозаводское карьероуправление» на оплату труда находится на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 300 человек из 500 работников калужского «Кировского завода» вышли на митинг 20 марта 2017 года. Возмущение вызвала трехмесячная задержка выплат заработной платы, а также неясные перспективы завода. Претензии по поводу невыплаты заработной платы митингующие адресовали владельцу «Кировского завода» Анатолию Яковлеву («Санто-Холдинг»). Последний раз зарплату на заводе выплачивали за декабрь 2016 года. Кроме того, помимо невыплаты заработной платы, недовольство рабочих вызывало ее маленький размер.

Напомним, согласно данным регионального министерства труда и социальной защиты, на конец 2016 года просроченная задолженность по выплате заработной платы на трех предприятиях Калужской области составила более 53 миллионов рублей.