Ереван, 2 апреля, 2017, 12:34 — ИА Регнум. По состоянию на 11:00 по местному времени (10:00 мск) явка на выборах в Национальное Собрание Армении составила 13.32% или 344 682 человек, сообщили ИА REGNUM в ЦИК Армении. В списки избирателей внесены 2 587 706 человек.

Photolure Парламентские выборы в Армении

Выборы в парламент 2 апреля 2017 года будут единственными общегосударственными выборами в ближайшие 5 лет, поскольку, согласно новой Конституции, Армения становится парламентской республикой и прямые выборы президента больше проводится не будут.

В выборах принимают участие 5 партий и 4 блока. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать 5% голосов от принявших участия в голосовании. Для блоков эта цифра составляет 7%.

В Национальное Собрание Армении VI созыва будет избрано по меньшей мере 101 депутата, вместо нынешних 131. Число депутатов, избранных в парламент может изменится в случае проведения второго тура.

Для победы в первом туре выборов партии (блоку) необходимо набрать 50% + 1 голос. Если ни одна из партий не сможет заручится такой поддержкой, то Избирательным кодексом предоставляется 6 дней для формирования коалиции между теми партиями (блоками), которые сумели преодолеть необходимый барьер для прохождения в парламент.

Однако коалиция может быть заключена между максимум 3 политическими силами, они должны прийти к согласию по кандидатуре будущего премьера и полученные ими в сумме голоса должны составлять всё те же 50% + 1 голос.

Если о коалиции договорится не удастся, то через 28 дней проводится второй тур парламентских выборов. В нём принимают участие те две политические силы, набравшие наибольшее число голосов.