Вашингтон, 2 апреля, 2017, 11:58 — ИА Регнум.



Dvidshub.net Майкл Флинн

Бывший советник президента США по национальной безопасности генерал Майкл Флинн раскрыл информацию о своих доходах, которые он получил за 2014 год. Об этом сегодня, 2 апреля, пишет The New York Times.

Сообщается, что первую версию своей декларации о доходах Флинн подал в Белый дом за несколько дней до отставки. В декларации он указал доходы, полученные от участия в публичных мероприятиях.

Однако затем появилась вторая версия декларации Флинна. В ней, среди прочего, указаны доходы от российского телеканал RT, американской авиатранспортной компании, которая входит в состав компании «Волга-Днепр», а также ещё одной американской компании, которая подконтрольна «Лаборатории Касперского».

Ранее комитет по надзору Конгресса США обнародовал документы, подтверждающие, что Флинн получил вознаграждение от RT. Согласно этим документам, Флинн получил $33 750 в 2015 году за участие в мероприятии RT.

Руководство RT прокомментировало эту информацию, заявив, что Флинн действительно получал гонорары за свои выступления и лекции, но для данного рынка это не самые большие суммы.