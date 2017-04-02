Штормовое предупреждение объявлено в Москве
Москва, 2 апреля, 2017, 11:13 — ИА Регнум.
Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916
В Москве объявлено штормовое предупреждение. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает Росгидромет.
Сообщается, что с 10:00 до 20:00 в Московском регионе ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше.
Водителям не рекомендуется парковаться под деревьями, а пешеходам избегать рекламных конструкций и дорожных знаков.
Также возможен небольшой дождь. Температура воздуха повысится до +9…+11 градусов тепла.
Напомним, ранее синоптики сообщили, что март стал самым теплым за 140-летнюю историю метеонаблюдений.