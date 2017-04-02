Москва, 2 апреля, 2017, 10:42 — ИА Регнум.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов Союзного государства. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин отметил, что Россия и Белоруссия добились высоких результатов в двухстороннем сотрудничестве.

Российский лидер подчеркнул востребованность Союзного государства для граждан России и Белоруссии, а также высоко оценил результаты интеграционного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, достигнутые за более чем двадцатилетний период.

Глава РФ также отметил тот факт, что накопленный опыт совместной работы помогает находить решения любых вопросов, а также способствует развитию взаимовыгодных связей России и Белоруссии.

Напомним, Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Союзного государства накануне, 1 апреля. Белорусский президент также направил обращение к гражданам России и Белоруссии, в котором отметил, что достижения Союзного государства велики, но хрупки.