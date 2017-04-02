Ташкент, 2 апреля, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп направил послание своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву, в котором одобрил проводимые в Узбекистане реформы. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я рад видеть прогресс и осуществляемые Вами реформы во многих сферах жизни республики с момента Вашего избрания президентом Республики Узбекистан», — говорится в послании Трампа.

Президент США указал, что «американский народ и представители бизнеса продолжают поиск новых направлений для углубления нашего сотрудничества с Узбекистаном».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил в своем ответном послании американскому лидеру, что высоко ценит личное внимание Трампа, и выразил «полную поддержку расширению и укреплению всесторонних отношений между Республикой Узбекистан и Соединенными Штатами Америки, включая тесное взаимодействие бизнес-сообществ наших стран».

«Убежден, что единые подходы к дальнейшему развитию узбекско-американского стратегического партнерства, особенно по актуальным вопросам обеспечения регионального и международного мира и стабильности, создают прочную основу для практической реализации всеобъемлющей повестки наших взаимоотношений», — подчеркнул Мирзиёев.

Глава Узбекистана заверил Трампа, что «мы намерены настойчиво и последовательно продолжать избранный нами курс, нацеленный на укрепление основ гражданского общества, углубление рыночных преобразований и кардинальное повышение уровня жизни населения».

Мирзиёев пожелал Трампу «крепкого здоровья и всяческих успехов в Вашей государственной деятельности, а народу Соединенных Штатов — мира, благополучия и дальнейшего процветания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, узбекско-американские отношения получили наибольшую активность после 11 сентября 2001 года, охватив широкий спектр вопросов. Подписав Декларацию о стратегическом партнёрстве и основах сотрудничества, страны установили качественно новые и взаимовыгодные отношения в политической, экономической, военной, военно-технической, гуманитарной и других областях.

Несмотря на спад в двусторонних отношениях в 2005—2006 годах, обе страны продолжали взаимодействовать в сфере борьбы с международным терроризмом, распространением ОМП, нелегальным оборотом наркотиков, организованной преступностью и др. В последнее время заметно активизировались двусторонние контакты по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений. Об этом свидетельствуют визиты заместителя помощника госсекретаря США Э. Файгенбаума (28 февраля — 5 марта 2007 года), заместителя координатора Госдепа по международным информационным программам Дж. Гарви (3−5 апреля 2007 года), посла США при ОБСЕ Дж. Финли (15−17 марта 2007 года), координатора Госдепартамента по вопросам содействия странам Европы и Евразии Т. Адамса (3−4 июня 2007 года), посла по особым поручениям Госдепа в сфере международной религиозной свободы Дж. Хэнфорда (25−29 июня 2007 года), директора Управления по стратегии, планированию и политике ЦЕНТКОМ ВС США контр-адмирала Дж. Миллера (20−22 декабря 2007 года), командующего ЦЕНТКОМ ВС США адмирала У. Фэллона (24−25 января 2008 года), и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии П. Спратлен (28 марта — 1 апреля 2008 года). В рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2007 года прошла встреча министра иностранных дел Республики Узбекистан В. Норова с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Р. Баучером и другие.