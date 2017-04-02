* ИГ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, 2 апреля, 2017, 10:19 — ИА Регнум.



Mstyslav Chernov Мосул

Номинальный лидер террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади может находиться в окруженном иракскими войсками Мосуле. Об этом сегодня, 2 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Сообщается, что иракские военные пришли к выводу о том, что аль-Багдади находится в Мосуле, после того, как боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с территории Сирии несколько раз пытались прорвать кольцо окружения вокруг Мосула.

Всего несколько дней назад группа боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на 40 внедорожниках с вооружением, при поддержке нескольких танков попыталась пробиться в населенный пункт Талль-Афар, который расположен на пути в Мосул.

В Таль-Афаре засел отряд ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но он окружен иракскими войсками. Боевики из Сирии надеялись деблокировать Талль-Афар и использовать его как опорный пункт для прорыва окружения Мосула. Все они были уничтожены.

После этого эпизода иракские военные укрепились во мнении, что в Мосуле находится аль-Багдади, которого боевики хотят эвакуировать. Есть вероятность, что он получил ранение во время одного из авианалетов коалиции на Мосул.