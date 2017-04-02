Тамбов, 2 апреля, 2017, 10:11 — ИА Регнум. О забастовке тамбовских дальнобойщиков против системы «Платон» рассказывает «Наш голос». По данным издания, в регионе 27 марта около 300 водителей объявили так называемую пассивную забастовку. Ее суть выражается в том, что машины они не бросили на трассе, а поставили дома и прекратили свою деятельность. Начало акции дальнобойщики отметили митингом в центре Тамбова у памятника Зои Космодемьянской.

Doskaurala.ru Ямочный ремонт дороги

«Платон — беда не только водителей, он обездолит России жителей», «Нет грабительскому транспортному сбору», «А ты готов платить больше?» — с такими плакатами водители пытались привлечь внимание тамбовчан к своим проблемам. Никто из представителей власти в митинге участия не принимал.

Издание напоминает, что 27 марта ранее было объявлено днем начала всероссийской забастовки водителей против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам. Участвующие в акции водители выстраивают свои фуры вдоль дорог в разных регионах России. Тамбовские дальнобойщики в связи со своим бессрочным простоем уже прогнозируют кризис грузоперевозок. Как прокомментировала активист движения «Объединение перевозчиков России» Наталья Шабанова, водителям большегрузов уже сегодня предлагают цену за перевозки на тридцать процентов превышающую обычный тариф.

Глава администрации области Александр Никитин поддержал инициативу главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, направленную на создание экотехнопарков полного цикла в регионах. Губернатор поставил задачу войти в число пилотных областей, где будут создаваться подобные экотехнопарки, сообщает «Тамбовская жизнь».

О стартовавшем в областном центре ремонте дорог рассказывает «Житье-Бытье». В ямочном ремонте применяются два типа покрытия — литой и горячий асфальт. Последний больше подходит для работы в теплый сезон. Ремонт горячим асфальтом проводили на улице Мичуринской, на участке от Куйбышева до Московской. Также рабочие восстанавливали дорожное покрытие на Рылеева, Магистральной, Астраханской и Моршанском шоссе, а на улице Базарной заливали асфальтобетоном отмостки ливневых решеток. Ремонт ведется с помощью немецкой установки «Мадпатчер», в которую загружается мелкий гранитный щебень и заливается битумная эмульсия. Полученным составом из широкого шланга под давлением послойно заполняют повреждения после предварительной подготовки. Такая «заплатка» практически не ощутима для автовладельцев, отмечается в публикации.

Тему благоустройства территорий продолжила «Тамбовская жизнь». Об этом шла речь на очередной губернаторской планерке. Так, для Тамбова актуальными остаются строительство и реконструкция дорог, тротуаров, ливневой канализации, обеспечение дорожной безопасности. На эти цели предусмотрено более 443 млн рублей. Сейчас идет ямочный ремонт, вывозится мусор, проводится комплекс работ по «пасхальным» маршрутам, восстанавливаются дорожные знаки, пешеходные ограждения. Будут высажены 3,5 млн однолетних цветов, более 1,5 тыс. роз, 1000 деревьев и 2000 кустарников, уложено 6800 кв. метров рулонного газона, появятся каскадные цветочные композиции. Уже ведутся подготовительные работы к открытию фонтанов. Во дворах начинаются субботники. В администрации Тамбова готовятся к проведению общегородских акций «Чистые парки — свежий воздух», «Ветеран живет рядом», «Сохраним наши реки».

Губернатор отметил, что уборка в населенных пунктах области не должна носить авральный характер. Как, например, перед Пасхой или подготовкой к другим датам. Она должна быть систематической, круглогодичной, планируемой, с четкой работой штабов, привлечением ко всем мероприятиям жителей и управляющих компаний. «Работу в этом направлении не ослаблять, держать под контролем, понимая, как важно будет все сделанное по благоустройству территорий для людей, которые живут в данном населенном пункте», — сказал Александр Никитин.

«Город на Цне» пригласил тамбовчан присоединиться к программе благоустройства, напомнив, что в 2017 году в области начинается реализация программы «ЖКХ и городская среда». В этом году планируют реализовать первый этап программы по двум направлениям: обустройство мест массового отдыха и формирование комфортной городской среды. Сейчас формируются конкретные объекты по каждому муниципальному образованию, благоустройство которых будет реализовано в 2017 году.

«Сроки формирования программы достаточно сжаты, строительный сезон откроется уже в мае, поэтому нам в течение четырех месяцев нужно не только сформировать, но и реализовать эту программу. В рамках программы предусматриваются субсидии из федерального бюджета в размере 209 млн рублей и из областного бюджета — 31 млн рублей. Две трети этих средств предполагается использовать на дворовые территории, одну треть — на общественные места. Также область получит субсидию 5,7 млн рублей на благоустройство набережных, парков и скверов городских поселений с населением менее 250 тыс. человек», — приводит издание комментарий начальника управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Дмитрия Панкова.

Программа предусматривает широкое общественное обсуждение. Именно жители должны решить, какие территории войдут в программу и какие работы следует провести. Всего в программе участвуют 60 населенных пунктов области с населением свыше тысячи человек.

В городе Уварово в скором времени появится «социальный» жилой дом. Квартиры в этой многоэтажке получат работники социальной сферы, которые захотят переехать в город и работать в местных учреждениях врачами, медработниками или учителями, информируют «Аргументы и факты. Тамбов». Проектно-сметная документация находится в стадии разработки. Для строительства выделены две площадки на выбор — либо в третьем микрорайоне, либо в четвертом — за зданием Уваровского лицея.

«Дом будет пятиэтажным, на 40−50 квартир, и обязательно с индивидуальным газовым отоплением. Часть квартир будет выставлена на продажу — нельзя забывать и об экономической составляющей. А на первом этаже мы обустроим помещение для организации досуга молодежи или дошколят», — рассказал глава города Уварово Владислав Денисов.

«Тамбовская жизнь» предложила тамбовчанам поступить в школу ЖКХ. В ней горожане могут бесплатно повысить свою грамотность в коммунальной сфере, чтобы научиться разбираться в вопросах управления своей многоэтажкой, платежных документах и взаимоотношениях с подрядными организациями, обслуживающими жилье. Уроки будут вести эксперты отрасли, руководители органов власти и общественных объединений, практики с многолетним опытом руководства домами. Планом обучающего курса создатели системы постарались охватить как можно более широкий круг вопросов — от особенностей управления МКД и ТСЖ до изменений размера платы при некачественном предоставлении коммунальных услуг.

«Коммерсант. Черноземье» рассказал о поддержке тамбовских семей с детьми в 2016 году. По данным издания, в регионе на эти цели потратили 1,3 млрд рублей. Средства получили 78 тыс. семей, в которых воспитываются 107 тыс. детей. Наибольшая часть поддержки пришлась на стимулирование рождаемости — материнский капитал (100 тыс. рублей), земельные участки для строительства жилья, субсидирование процентов по кредитам. Также по 7 тыс. руб. получают семьи на третьего и последующего ребенка. Всего в прошлом году затраты бюджета на поддержку многодетных семей выросли на 22% и составили 767 млн руб., подчеркивают в обладминистрации.