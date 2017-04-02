Дамаск, 2 апреля, 2017, 10:01 — ИА Регнум.



Freedom House Бои в Сирии

Сирийская арабская армия и отряды ополчения начали наступление на город Хальфая на севере провинции Хама. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщают сирийские СМИ.

Сообщается, что наступление началось с массированной артиллерийской подготовки. В данный момент бои идут в километре от Хальфаи.

Этот город остается последним крупным оплотом террористов в провинции Хама. Боевики окопались в городе после того, как потерпели ряд поражений от правительственных сил. Сирийские войска теснят боевиков к границам провинции Идлиб.

Напомним, 28 марта отряды террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли попытку наступления в провинции Хама со стороны Идлиба. По оценке сирийских военных, в наступлении были задействованы порядка 10 тыс. боевиков.

Сирийской армии удалось остановить наступление и отбросить террористов обратно в провинцию Идлиб. За время боев были ликвидированы более двух тысяч боевиков.

Итогом этой операции стало продвижение сирийских войск к Хальфаи, штурм которого начался сегодня. 31 марта сирийские войска закрепились в 16 деревнях в окрестностях Хальфаи и обеспечили безопасность города Мхарде, где проживают около 20 тысяч православных христиан.