Бишкек, 2 апреля, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Бывший депутат парламента Киргизии Садыр Жапаров, арестованный по делу о захвате в заложники губернатора Иссык-Кульской области, попытался причинить себе вред. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщают местные СМИ.

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Попытка была предпринята в камере в следственном изоляторе. После чего оппозиционному политику была оказана медицинская помощь. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

По данным СМИ, причиной такого поступка, как он сам сообщил, послужил необоснованный арест его близких .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2017 года спецслужбы Киргизии арестовали бывшего депутата парламента страны Садыра Жапарова в рамках уголовного дела, возбужденного по факту захвата в заложники полномочного представителя правительства по Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева, осуществленного участниками митинга 7 октября 2013 года в городе Каракол.