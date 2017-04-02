Москва, 2 апреля, 2017, 09:15 — ИА Регнум.



Zyzzzzzy Площадь Саадуллах аль-Джабири. Алеппо.

Министерство обороны Российской Федерации назвало различия между военными операциями по освобождению Алеппо и Мосула. Соответствующее заявление сделал сегодня, 2 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заявил, что стиль ведения военных действий в ходе освобождения Алеппо коренным образом отличается от того, как сейчас действуют США и их сателлиты, пытаясь освободить Мосул.

Конашенков напомнил, что при освобождении Алеппо не применялись Воздушно-космические силы, а также ВВС Сирии. Российские войска обеспечивали работу гуманитарных коридоров, а также осуществляли доставку гуманитарной помощи и оказывали всестороннюю помощь местным жителям. Сирийская армия вела тяжелые уличные бои с террористами, освобождая Алеппо квартал за кварталом.

Со слов представителя Минобороны РФ, американские военные и их сателлиты устроили в Мосуле бойню, не считаясь с потерями среди мирного населения. Применяются фронтовая и тяжелая бомбардировочная авиация, крупнокалиберная артиллерия и ракетные системы. Счет потерь среди мирного населения идет на тысячи.

Конашенков напомнил о заявлении пресс-секретаря американской антитеррористической коалиции Джозефа Скрокка, который сказал, что несмотря на жертвы среди мирного населения, коалиция «не намерена отступать, даже когда борьба становится тяжелой».

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что говорить о каких-то гуманитарных аспектах операции ВВС США в Мосуле, было бы верхом цинизма.