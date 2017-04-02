Москва, 2 апреля, 2017, 08:44 — ИА Регнум.



Tourister.ru Министерство обороны РФ

Американские военные скрывают преступления боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракском городе Мосул, а также наносят авиаудары по зданиям с мирными жителями, зная о провокациях. Такое заявление сделал сегодня, 2 апреля, официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что ранее пресс-секретарь возглавляемой США международной антитеррористической коалиции Джозеф Скрокка заявил журналистам, что прорабатывает вопрос рассекречивания видеоролика, на котором показано, как боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прячут мирных жителей в одном из зданий Западного Мосула, из которого затем ведут огонь по силам коалиции, чтобы спровоцировать ответный удар.

Конашенков задается вопросом: какие мотивы движут американским командованием, скрывающим завесой секретности военные преступления террористов от международной общественности?

Кроме того, представитель МИД РФ указал, что США и их сателлиты, располагая сведениями о том, что их провоцируют на уничтожение мирных жителей, все равно наносят воздушные удары по зданиям с гражданским населением, что приводит к массовым жертвам среди ни в чем не повинных людей.

Напомним, штурм Мосула начался в октябре 2016 года и продолжается до сих пор. Когда сирийские войска при поддержке России освобождали от террористов Алеппо, западные СМИ сходили с ума, тиражируя фальшивые видеоролики «страдания мирного населения» и обвиняя Россию чуть ли не в геноциде. При этом 99% информации в западных СМИ об освобождении Алеппо были откровенной ложью.

В ходе штурма Мосула, который западные СМИ практически не освещают, погибли уже тысячи мирных жителей, так как США и их сателлиты используют боевую авиацию, которая бомбит жилую застройку. Российские ВКС и сирийские ВВС не применялись в ходе освобождения Алеппо.