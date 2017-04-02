Питерсберг, США, 2 апреля, 2017, 08:26 — ИА Регнум.



kerttu Выстрел

Во время концерта в американском штате Вирджиния произошла стрельба. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает NBC со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что инцидент произошел в мотоспортивном парке в окрестностях Питерсберга, который расположен к югу от Ричмонда.

Очевидцы сообщают, что сперва звуки стрельбы раздались возле сцены, а затем рядом с автомобильной парковкой.

Точных данных о жертвах или пострадавших пока нет. Известно, что один человек получил порез из-за разбившегося от стрельбы стекла.

Также сообщается, что, по крайней мере, семь человек были госпитализированы.

Полиция оцепила парк и прилегающие к нему дороги. Идет поиск стрелявших.