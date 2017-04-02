Исламабад, 2 апреля, 2017, 08:10 — ИА Регнум.



Jo Naylor Убийство

Массовое убийство произошло в северо-восточной провинции Пакистана Пенджаб, где жертвами хранителя храма Абдулы Вахида стали 20 человек, сообщает 2 апреля агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявления местных чиновников.

Инцидент произошел утром воскресенья, 2 апреля, в районе Саргодха, примерно в 200 километрах южнее столицы Пакистана Исламабада.

По данным местных чиновников, прихожане как обычно собрались утром в храме для получения духовных советов и лечения и были опоены наркотиками. После чего хранитель храма с сообщниками убили присутствующих с помощью ножей и дубинок.

Трое раненых, которым удалось бежать из храма, доставлены в местную больницу.

«Когда мы пришли на место происшествия, мы обнаружили 19 тел. Все убитые были избиты до смерти, а их тела сожжены», — сообщил журналистом представитель местной спасательной службы Мажхар Шах. Позже были обнаружено тело еще одной жертвы. Отмечается, что четверо среди погибших прихожан — женщины.

Правоохранители подозревают, что Вахид имел проблемы с психическим здоровьем. Кроме того, сообщается, что святыня была незаконно организована в районе Саргодха около двух лет назад. Хранитель храма Вахид не получил на строительство необходимого в таких случаях разрешения властей.