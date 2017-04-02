Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2017, 08:04 — ИА Регнум.



Gage Skidmore Никки Хейли

Президент США Дональд Трамп не давал постоянному представителя своей страны при Организации Объединенных Наций Никки Хейли никаких указаний относительного, что она должна избегать критики Российской Федерации во Всемирной организации. Такое заявление сделала сама Хейли в интервью американскому телеканалу АВС.

Журналисты спросили Хейли, есть ли у нее какие-то инструкции от руководства США относительного того, как надо говорить о России в ООН. Постпред ответила, что подобных инструкций у нее нет.

«Ни разу президент не звонил мне, чтобы указать, что надо говорить, он ни разу не заявлял: «Не нападай на Россию», — заверила Хейли.

Тогда ведущий спросил у дипломата, а следует ли Трампу самому допускать в своих высказываниях критику в адрес Москвы. Бувшая губернатор Южной Каролины, проработавшая несколько месяцев в ООН, дала вполне дипломатичный ответ, сказав, что критиковать Москву — это её работа, а президент пусть занимается более важными делами.

Напомним, ранее Хейли уже заявляла, что США ни в коем случае не следует доверять России. От Москвы исходит угроза и воспринимать это надо серьезно, считает постпред.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 апреля к представительству США в ООН перешло председательство в Совете Безопасности Всемирной организации. Трамп поставил перед Хейли непростую задачу: она должна добиться сокращения американской доли расходов на ООН. Президент Трамп считает, что те $10 млрд, что США тратят на ООН — это слишком много.