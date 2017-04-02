Сосновый Бор, Ленинградская область, 2 апреля, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Еще четыре года назад город Сосновый Бор в Ленинградской области являлся одним из 33-х городов России, официально закрытых для посещения без специального пропуска. Такой статус вопросов ни у кого не вызывал: рядом с городом находится Ленинградская атомная электростанция — усиленно охраняемый режимный объект.

Laes.ru Сосновый Бор

Однако с 1 января 2013 года для въезда в Сосновый Бор пропуск не требуется — желающим посетить город необходимо лишь предъявить документ, удостоверяющий гражданство РФ. Только иностранцам по-прежнему необходимо оформлять пропуска.

Сегодня напоминанием о когда-то строгом контроле служит лишь небольшой участок со шлагбаумом на въезде в город, где пограничники могут выборочно проверить въезжающий на территорию Соснового Бора автотранспорт. То, что такой контроль ведет именно Погранслужба ФСБ России, связано с приграничным статусом территории, на которой находятся ЛАЭС и Сосновый Бор.

Часть жителей довольна беспрепятственным въездом в город. Других же не радует увеличение числа гостей из соседних районов, регионов и стран: горожане сетуют на появившиеся дорожные пробки и ухудшение экологии. А третьи задаются вопросом, почему в столь неспокойное время Сосновый Бор ослабил свою защиту.

Наличие в городе ЛАЭС и ядерного НИТИ им. А.П. Александрова, при возросшей в последние годы угрозе терроризма, казалось бы, должно было вести к ужесточению мер безопасности.

«Закрытый город — это фильтр для левых мигрантов, криминальных элементов и т. п. Как-никак, а у нас здесь предприятия определённой специфики», — высказался в соцсети один из жителей Соснового Бора в пользу возвращения прежних правил пребывания в городе. Похожие мнение в городе высказывают многие.

Однако, отвечающие за порядок и спокойствие горожан чиновники его не разделяют. Как заверил корреспондента ИА REGNUM замглавы администрации Сосновоборского городского округа по безопасности и организационным вопросам Андрей Калюжный, для обеспечения охраны упомянутых режимных объектов всегда предпринимались «достаточные меры».

При этом Калюжный призвал не питать иллюзий по поводу пограничного контроля. «Для террористов наличие погранзоны никогда не являлось и не могло являться преградой. Беспрепятственно обойти ее — это задача начального уровня», — сказал он.

Впрочем, тот факт, что попасть в Сосновый Бор без пропуска можно было всегда, признают и сами жители города. Погранзона никогда по-настоящему не защищала Сосновый Бор от приезжих — любой желающий всегда мог заехать со стороны Волосово или Усть-Луги, а на худой конец добраться на электричке. И это, не считая вариантов «через лес», «по воде», «в багажнике машины» и тому подобных.

В пресс-службе городской администрации, вместе с тем, отметили, что наличие пограничного режима в Сосновом Бору никогда и не было связано с нахождением в городе атомной станции. При этом, невзирая на отсутствие прежнего контроля, ситуация с преступностью в городе не изменилась.

«Статистика полиции говорит о том, что как было у нас относительно спокойно, так и осталось. Фигурантами уголовных дел и административных процессов преимущественно являются жители нашего города, а не «гастролеры», — говорит Андрей Калюжный, отметая опасения сосновоборцев относительно наплыва преступников извне.

«С момента начала первой «чеченской кампании» мы всегда были в числе территорий, где предпринимались особые меры предосторожности. В таком режиме и живем — с ощущением, что это (террористическая атака) может произойти», — констатировал замглавы по безопасности.

При этом он подчеркнул, что в любой момент пропускной режим можно усилить, и для этого, что важно, не потребуется много времени и каких-то особых нормативных документов. «Схему пропускного режима можно усложнить за пять минут. Этим мы отличаемся от других территорий Ленинградской области», — добавил Калюжный, по понятным причинам, не вдаваясь в подробности.

Очевидно, что гипотетический теракт на любом объекте Соснового Бора будет воспринят обществом как атака на Ленинградскую атомную станцию. Ведь одна из главных целей терроризма — посеять панику и хаос, вселить ощущение того, что государство не может защитить своих граждан.

С учетом стратегического положения города и потенциальной опасности находящегося здесь ядерного объекта, страхи некоторых жителей из-за «открытости» Соснового Бора вполне объяснимы. В то же время, реальных оснований для них нет, уверены специалисты.

В пресс-службе ЛАЭС корреспондента ИА REGNUM заверили в действенности мер охраны атомной станции. Разумеется, любые детали — это государственная тайна. Всё, что известно — это строгий пропускной режим на ее территории, запрет полетов пилотируемых аппаратов и беспилотников вблизи станции. Кроме того, на фоне ЛАЭС даже нельзя фотографироваться. Правда, в непосредственной близости от станции проходит федеральная трасса А-121, из-за чего регулярно происходят инциденты.

«Проезжая по дороге можно «похулиганить» и пофотографировать, но, если остановитесь и будете снимать объект, стражи правопорядка вынуждены будут задержать вас. Это исключительно в целях безопасности, потому что в объектив могут попасть объекты физзащиты. Вообще, у нас на территории много скульптурных объектов, многие останавливаются, чтобы пофотографироваться — раз в месяц кого-то ловим. Люди возмущаются, забывая, что это в их же интересах», — рассказали в пресс-службе ЛАЭС.

Сосновый Бор — самый молодой город Ленинградской области: основанный в 1958 году населенный пункт городской статус получил в 1973 году. Город находится на южном берегу Финского залива, у Копорской губы, в 85 км к западу от Санкт-Петербурга. В Сосновом Бору проживает около 67 тысяч человек. Является административным центром муниципального образования «Городской округ Сосновоборский». Градообразующее предприятие — Ленинградская атомная электростанция (4 энергоблока РБМК-1000). В настоящее время строится ЛАЭС-2 в составе двух новых энергетических установок.

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