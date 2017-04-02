Москва, 2 апреля, 2017, 07:52 — ИА Регнум.



Frank Morales R Траурная свеча

Церемония прощания с известным российским поэтом Евгением Евтушенко состоится после 4 апреля. Об этом сегодня, 1 апреля, заявил журналистам близкий друг Евтушенко и его семьи Михаил Моргулис.

Он сообщил, что Евтушенко будет похоронен в подмосковном поселке Переделкино. Эту информацию уже подтвердила супруга Евтушенко Мария Новикова. Семье поэта необходимо время, чтобы организовать похороны и перевезти тело Евтушенко из США, где он скончался.

Моргулис рассказал, что отпевание Евтушенко по православному обряду будет организовано в межконфессиональной церкви Университета города Талса (США, штат Оклахома). Там Евтушенко преподавал, пока жил в США.

Затем тело перевезут в Москву, где состоится гражданская панихида.

Кроме того, Моргулис отметил, что все три сына Евтушенко сейчас находятся в Талсе. Евгений и Дмитрий успели попрощаться с отцом при жизни, а Александр прибыл чуть позже.

Ранее Моргулис сообщил, что поэт Евтушенко скончался от рака. Недавно ему была сделана операция, при которой была удалена часть почки. Однако затем болезнь вернулась, и врачи диагностировали четвертую — последнюю стадию рака.

Сын поэта Евгений отметил, что Евтушенко ушел из жизни спокойно и безболезненно. «Я держал его руку около часа до его кончины. Он знал, что любим», — поделился Евгений Евтушенко-младший. Он также рассказал, что в последние минуты жизни вокруг его отца собралось много родственников и друзей.