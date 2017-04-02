Пекин, 2 апреля, 2017, 07:41 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Взрыв в доме

В результате взрыва в жилом доме произошел на севере Китая в провинции Шаньси погибли шесть человек, сообщает 2 апреля агентство «Синьхуа».

Взрыв произошел около 22:30 в субботу, 1 апреля, в одном из пригородов Линьфэня, провинции Шаньси. Из-под обломков здания спасателями удалось спасти семерых пострадавших. Кроме того, было обнаружено шестеро погибших.

Спасатели продолжают поиски еще трех человек, числящихся пропавшими без вести.

Еще шесть человек на месте взрыва получили легкие ранения.

Пока неясно, что стало причиной инцидента. На месте происшествия работают полицейские. Ведется следствие.