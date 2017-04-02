Ереван, 2 апреля, 2017, 07:31 — ИА Регнум.



Rama Выборы

В Армении сегодня, 2 апреля, проходят парламентские выборы.

В 8:00 по местному времени (7:00 мск) по всей республике открылись 2009 избирательных участков для голосования на выборах в парламент Армении. Голосование продлится до 20:00 (19:00 мск).

Данные выборы в Национальное собрание Армении стали первыми после конституционной реформы, которая сделает Армению парламентской республикой.

Кроме того, выборы в Национальное собрание впервые в истории Армении проходят по пропорциональной системе.

Чтобы провести своих кандидатов в парламенте, партии должны набрать не менее 5% голосов избирателей. Избирательным блокам — не менее 7%. Порога явки на выборах нет.

В нынешних выборах участвуют пять партий: правящая Республиканская партия Армении, «Свободные демократы», «Армянское возрождение», Армянская революционная федерация Дашнакцутюн и Коммунистическая партия.

Также в выборах участвуют четыре блока: «Елк» (Исход), «Царукян», «Оганян-Раффи-Осканян», Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).

Прозападными силами считаются партия «Свободные демократы» и блок «Елк». Они выступают против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и за сближение с Евросоюзом. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.

По данным МВД Армении, в стране — 2,5 млн избирателей.