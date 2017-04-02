* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 2 апреля, 2017, 07:23 — ИА Регнум.



Алаксандр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила о том, что в настоящее время приоритетом для администрации США является борьба с «Исламских государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то время как борьба с «режимом» президента Сирии Башара Асада отходит на второй план. Об этом 2 апреля сообщает телеканал Russian Today со ссылкой на Fox News.

«Асад — это проблема и американская администрация считает его таковой, однако в данный момент ещё большей проблемой является «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ред.)», — заявила постпред США, подчеркнув, что США не намерены когда-либо «давать снисхождение» сирийскому лидеру, и планируют призвать его к правосудию во благо народа Сирии.

Тем не менее в администрации США уверены, что первоочередная задача — это борьба с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее с аналогичными заявлениями выступили госсекретарь США Рекс Тиллерсон и официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. По словам Тиллерсона, будущее Асада зависит от сирийского народа. В то время как Спайсер выступил с критикой администрации Обамы, которая оказалась неспособна убедить сирийского лидера уйти в отставку.

«Теперь нам нужно сосредоточиться на победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ред.)», — заявил представитель Белого дома, подчеркнув, что борьба с радикальными исламистами является приоритетной для США в Сирии и Ираке.