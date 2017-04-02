Киев, 2 апреля, 2017, 06:57 — ИА Регнум.



stephenbayer Доллары

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, пришедший к власти в результате вооруженного переворота, обнародовал электронную декларацию о доходах, согласно которой у экс-премьера имеется около полутора миллионов долларов США, более 400 миллионов гривен, а также различное движимое и недвижимое имущество, сообщает 2 апреля телеканал «112 Украина».

Согласно опубликованной декларации, более 1 млн долларов и 4 млн гривен экс-премьера находятся на его счетах в банках. Еще около 475 тысяч долларов США и 300 тысяч гривен имеется у него в виде наличных средств.

Кроме того, у Яценюка есть земельный участок в Киевской области площадью более трех тысяч кв. м, с жилым домом площадью 343,5 кв. м. В столице Украины экс-премьеру принадлежат две квартиры площадью 83 и 225 кв. м. Кроме этого у главы партии «Народный фронт» имеется квартира в Черновцах и садовый участок в Новых Петровцах.

Бывший премьер задераклирировал коллекцию картин, коллекцию монет, библиотеку старинных и современных книг, автомобиль Mercedes S 2010 года выпуска.

Сообщается, что за отчетный 2016 год Яценюк получал зарплату премьера в размере 117 тысяч гривен, а также процента по вкладам в банках и доход от сдачи имущества в аренду на общую сумму более 2,1 млн гривен.

Ранее 12 миллионов гривен дохода за 2016 года задекларировал президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк был заочно арестован Ессентукским городским судом по обвинению в участии в первой чеченской войне на стороне боевиков.

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