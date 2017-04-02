Барнаул, 2 апреля, 2017, 06:43 — ИА Регнум. В Барнауле установили первые вендинговые автоматы, заряженные молочной продукцией. Молоко, йогурты, творог, глазированные сырки, сметану, ряженку и другой молочный ассортимент можно приобрести пока только в ТЦ «Пионер» и Алтайском аграрном университете, но в ближайшее время молокоматы появятся на Барнаульском автовокзале, в Алтайском кардиодиспансере и спальных районах города. Как сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, проект реализован Барнаульским молочным комбинатом.

Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Молокомат в Барнауле

«Когда мы только начинали развивать эту идею, были опасения, как нововведение воспримут покупатели. Молодежь всегда на ура откликается на новинки, а вот заинтересовать старшее поколение, которое привыкло покупать продукты традиционным способом не так просто. Но наши опасения были напрасны. Молокоматами пользуются все возрастные группы», — пояснил директор по развитию собственной сети продаж АО «Барнаульский молочный комбинат» Андрей Куликов.

По его словам, молокоматы загружают новой продукцией ежедневно. Информация о том, какие товары проданы, в каком состоянии находится аппарат, доступна круглосуточно в режиме онлайн.

«Молочные автоматы являются одновременно и холодильной камерой, где постоянно поддерживается температура около четырех градусов тепла. Стоит отметить, что все товары перед тем, как загрузить в аппарат программируют. Если у продукта истек срок годности, то система заблокирует ячейку. Ну и конечно — это защита от фальсифицированной продукции», — пояснил Андрей Куликов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край занимает второе место в России по потреблению молока и молочных продуктов в расчете на одного жителя региона. Среднедушевое потребление молока и молочных продуктов в 2015 году составило 331,1 кг в расчете на одного жителя (в среднем по России этот показатель составил 235 кг.).

Пастеризованное питьевое молоко в течение 2016 года у алтайского производителя стало дешевле на 6,1% к уровню начала года. Более ресурсоемкие продукты, такие как кисломолочная продукция, в 2016 году подорожала у производителя на 1%, сметана — на 0,9%, творог — на 1,1%, сыр твердый — на 2,6%, сливочное масло — на 3,2%, что ниже уровня продуктовой инфляции.