Каракас, 2 апреля, 2017, 06:36 — ИА Регнум. Поддержать Колумбию, страдающую в последние дни от оползней и наводнений, вызвалась и Венесуэла. В венесуэльском внешнеполитическом ведомстве заявили, что готовы оказать пострадавшим в соседней стране незамедлительную помощь.

Максимильен Люс. Наводнение. 1910

Как отмечается в заявлении МИД Венесуэлы, в связи со стихийными бедствиями в Колумбии Каракас предлагает свою гуманитарную помощь, а также незамедлительную поддержку граждан, которые серьезно пострадали из-за обрушившейся «на эту братскую страну» стихии.

В последнее время в Колумбию идут сильные дожди, которые становятся причиной оползней и наводнений. Серьезно пострадали провинции Патамайо и Мокоа. В последней из берегов вышли сразу две реки.

В общей сложности уже пострадали 300 семей и 17 районов, 25 домов полностью разрушены. Известно, что погибло более 250 человек, еще 400 серьезно пострадали, около 200 числятся пропавшими без вести.

В связи с этими стихийными событиями свою помощь Колумбии предложил уже Европейский союз. Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христос Стилианидес выразили свои соболезнования семьям погибшим и предложили, чтобы ЕС оказал стране гуманитарную помощь.

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