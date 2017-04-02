Вашингтон, 2 апреля, 2017, 06:13 — ИА Регнум.



Defenseimagery.mil Никки Хейли

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли сообщила, что президент США Дональд Трамп не инструктирует ее по позиции в отношении Российской Федерации. Об этом Хейли заявила в интервью телеканалу ABC в рамках передачи «This Week», анонс которой был опубликован в субботу 1 апреля.

«Президент ни разу не позвонил мне и не сказал: «Не бей по России», — заявила постпред США в ООН. — Он ни разу не звонил мне и не указывал, что я должна говорить».

Отвечая на вопрос ведущей Марты Раддац «Должен ли Трамп нападать на Россию?», Хейли ответила: «Ну конечно. У него достаточно вещей, которыми он занимается, но он не мешает мне нападать на Россию».

Полностью интервью Никки Хейли будет опубликовано телеканалом в воскресенье, 2 апреля.

Ранее представитель США заявила о том, что Соединенные Штаты являются «совестью мира», а ООН при новой администрации станет ее «эффективным инструментом».