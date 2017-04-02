Каракас, 2 апреля, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Венесуэльские власти расценивают действия Южноамериканского общего рынка (Меркосур), который недавно призвал Каракас обеспечить реальное разделение властей, как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сообщает телеканал Globovision со ссылкой на заявление главы МИД Венесуэлы Делси Родригес.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Венесуэлы

Дело в том, что днем ранее главы внешнеполитических ведомств Меркосур во время экстренного заседания потребовали от Венесуэлы принять меры для обеспечения реального разделения властей в стране. Кроме того, дипломаты заявили о том, что для Венесуэлы может начать действовать протокол Ушуайи, который предполагает приостановку членства в организации за нарушение демократических норм.

Так, глава МИД Аргентины Сусана Малькорра по итогам встречи зачитала совместное заявление дипломатов. В нем, в частности, говорилось: «Необходимо принять конкретные меры вместе с оппозицией и согласно конституции, чтобы обеспечить эффективное разделение ветвей власти и уважение прав человека».

Однако в Венесуэле к таким требованиям отнеслись крайне негативно. Родригес назвала это «новым актом вмешательства в дела Венесуэлы». Глава МИД страны заявила, что Каракас категорически не принимает встречи министров иностранных дел (Меркосур) в Буэнос-Айресе, которые, по мнению венесуэльской стороны, превысили свои полномочия.

«Они приняли решения, находящиеся вне правовой и институциональной составляющих этой организации и международного права», — подчеркивается в заявлении главы МИД Венесуэлы Делси Родригес.

Напомним, что в пятницу, 31 марта, главы МИД Меркосур, общего рынка стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Венесуэлу, приняли решение о проведении экстренной встречи. Это произошло сразу после того, как венесуэльский верховный суд объявил о том, что берет на себя функции законодательной власти вместо парламента. Так как он находится в руках оппозиции. Тогда же суд лишил депутатов иммунитета. Но на следующее же утро сам верховный суд отменил это решение.