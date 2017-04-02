Гвиана, Франция, 2 апреля, 2017, 05:49 — ИА Регнум. Во Французской Гвиане, где уже вторую неделю подряд идут забастовки и протесты, демонстранты выставили политическое требование и попросили предоставить региону автономию. Об этом сообщает The Agency France Press.

Физическая карта Французской Гвианы. 2009 год

Один из лидеров протестующих Дави Римана отмечает, что Гвиана требует от президента и правительства начать переговоры с гвианским обществом. После чего должно быть начато открытое и прозрачное обсуждение.

«Целью которого будет предоставление особого статуса Гвиане, слишком удаленной от центров принятия решений в материковой Франции», — говорится в заявлении.

В то же время издание France Guyane передает, что протестующие уже начали переговоры с французскими властями. Их главная цель — выработка общей позиции, которая в результате будет представлена населению региона.

Потом ее задокументируют как соглашение. Причем результаты обсуждений ожидают получить довольно быстро — уже сегодня, 2 апреля днем.

Напомним, что с середины марта 2017 года во Французской Гвиане население устраивает протесты и забастовки. Здесь находится европейский космодром «Куру», с которого из-за народных волнений пуски приостановили. Пока митингующие не выдвигали политических требований и призывали лишь удовлетворить их социально-экономические требования.

Причем протестующим уже удалось добиться крупномасштабной инвестиционной программы: глава МВД Франции Маттиас Фекль и министр заморских территорий Эрика Барейт сообщили о готовности центральных властей влить в экономику Французской Гвианы 1 миллиард евро. Помимо этого, им удалось добиться улучшения медицинской помощи, качества образования и социальной защиты.