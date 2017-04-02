Канберра, 2 апреля, 2017, 05:39 — ИА Регнум.



Альфред Сисней. Наводнение

Тело третьей жертвы наводнения на востоке Австралии, вызванного обрушившимся на континент циклоном Дебби, найдено в штате Квинсленд, сообщает 1 апреля агентство Reuters.

Циклон Дебби, вызвавший сильные дожди на восточном побережье Австралии, стал причиной катастрофических наводнений в ряде штатов. Зона бедствия протянулась на тысячу километров до штата Квинсленд до штата Новый Южный Уэльс.

Тело 77-летнего Нельсона Ребеля было найдено в штате Квинсленд 1 апреля днем. Таким образом, количество жертв наводнений достигло трех человек. Власти продолжают поиски еще трех пропавших без вести жителей восточных штатов.

Эвакуация в ряде населенных пунктов еще продолжается, но синоптики заявляют о начале спада уровня воды в реках во второй половине дня воскресенья.

По оценкам экспертов, ущерб экономике Австралии от действия циклона составит около 1,7 триллиона австралийских долларов (1,3 трлн долларов США).