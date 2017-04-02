Будапешт, 2 апреля, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Власти Венгрии пытаются выяснить отношение населения к политике Евросоюза по поводу мигрантов, которая, по мнению, самих венгерских чиновников угрожает независимости страны. С этой целью начали рассылать по всем домашним хозяйствами опросники под названием «Остановим Брюссель». Об этом сообщило в субботу, 1 апреля, Радио Польши.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В анкете представлено шесть вопросов, которые затрагивают отношение венгров к миграционной и экономической политике Европейского союза.

Кроме того, посредством опроса власти пытаются выяснить у граждан, как они относятся к неправительственным организациям. Ведь они, по мнению чиновников, своей деятельностью поддерживают нелегальную миграцию и вмешиваются во внутренние дела страны.

Этот опрос получил название «Национальные консультации 2017». Перед началом опроса власти заявили, что сейчас перед населением стоит решение важных задач, которые связаны с будущем Венгрии, отмечает издание. В этой борьбе необходимо заручиться поддержкой общества.

Представители венгерской власти уже не в первый раз прибегают к такому способу определения отношения населения по важному поводу. Так, в 2015 году проводилось анкетирование о миграции и терроризме. Позднее верховный комиссар ООН этот опрос раскритиковал, заявив, что он может привести к усилению ксенофобии.

Как ранее отмечало ИА REGNUM, Венгрия активно выступает против миграционной политики ЕС. Венгерские чиновники систематически выступают с критикой Брюсселя по этому поводу, заявляя, что он не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны. Также 28 марта в Венгрии началось принудительное переселение беженцев в местность недалеко от сербской границы, где они будут находиться весь срок рассмотрения их ходатайств о предоставлении временного убежища.