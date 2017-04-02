Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2017, 05:06 — ИА Регнум.



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Американский художник Джеймс Розенквист, ставший одним из основателей направления поп-арт, скончался в Нью-Йорке в возрасте 83 лет, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление супруги художника Мими Томпсон.

Сообщается, что Розенквист умер после продолжительной болезни.

Напомним, возникшее в 60-х годах XX века в Западной Европе и США направление поп-арт фактически подменило собой изобразительное искусство в его традиционном понимании, противопоставив ему демонстрацию объектов массовой культуры.

Возникнув, поп-арт сразу же сделался объектом критики со стороны деятелей искусств. Так, американский искусствовед и публицист Хилтон Крамер заявил, что целью поп-арта является примирение «с миром предметов потребления, банальности и вульгарности» и настаивал на решительном противодействии этому новому веянию.