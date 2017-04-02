Сеул, 2 апреля, 2017, 04:30 — ИА Регнум.



Алексей Боголюбов. Вытаскивание лодки. Этрета. 1874

Обнаружены два члена экипажа южнокорейского сухогруза, пропавшего ранее в южной части Атлантического океана, сообщает 2 апреля агентство «Рёнхап» со ссылкой на сообщение правительства Южной Кореи.

Дрейфующий плот с терпящими бедствие моряками был обнаружен в южной Атлантике проходящими в этом районе коммерческими судами. Ранее были обнаружены две спасательные шлюпки, однако они оказались пусты. На текущий момент судьба 22 членов экипажа остается неизвестной.

Южнокорейское грузовое судно Stella Daisy с 266 тоннами руды на борту последний раз вышло на связь у восточных берегов Южной Америки в районе Уругвая. Члены экипажа сообщили о том, что их судно тонет, после чего связь с кораблем пропала.

На борту судна находились восемь членов команды из Южной Кореи и 16 филиппинских моряков.

Правительство Южной Кореи обратилось за помощью в поиске команды к правительствам Уругвая и Бразилии.