На юге Атлантики спасены два моряка пропавшего южнокорейского судна
Сеул, 2 апреля, 2017, 04:30 — ИА Регнум.
Обнаружены два члена экипажа южнокорейского сухогруза, пропавшего ранее в южной части Атлантического океана, сообщает 2 апреля агентство «Рёнхап» со ссылкой на сообщение правительства Южной Кореи.
Дрейфующий плот с терпящими бедствие моряками был обнаружен в южной Атлантике проходящими в этом районе коммерческими судами. Ранее были обнаружены две спасательные шлюпки, однако они оказались пусты. На текущий момент судьба 22 членов экипажа остается неизвестной.
Южнокорейское грузовое судно Stella Daisy с 266 тоннами руды на борту последний раз вышло на связь у восточных берегов Южной Америки в районе Уругвая. Члены экипажа сообщили о том, что их судно тонет, после чего связь с кораблем пропала.
На борту судна находились восемь членов команды из Южной Кореи и 16 филиппинских моряков.
Правительство Южной Кореи обратилось за помощью в поиске команды к правительствам Уругвая и Бразилии.