Брюссель, 2 апреля, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Европейские чиновники выразили соболезнования и солидарность семьям и друзьям погибших от оползней и наводнения на юго-западе Колумбии. В связи с природной катастрофой ЕС предложил стране оказать помощь. Об этом говорится в заявлении высокопоставленных представителей ЕС, распространенном вечером в субботу, 1 апреля, в Брюсселе.

Клод Моне. Наводнение. 1897

Свою поддержку населению Колумбии выразили высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христос Стилианидес.

Как отмечается в заявлении высокопоставленных представителей ЕС, европейский координационный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации пристально наблюдает за положением дел в Колумбии.

«Европейский союз, близкий партнер Колумбии, готов оказать любую помощь, которая может потребоваться в это трудное время», — говорится в заявлении.

ИА REGNUM сообщало, что в последнее время в Колумбии идут сильные дожди, вызывающие наводнения и сходы селей в южной провинции Патамайо. Эти события уже привели к многочисленным жертвами. Сильнее всего пострадала провинция Мокоа. Здесь минувшей ночью из берегов вышли сразу несколько рек. Потоки воды смыли большую часть города.

По последним данным, в результате наводнений и оползней погибли по меньшей мере 254 человека. Еще 400 ранены, 220 числятся пропавшими без вести.