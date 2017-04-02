Диярбакыр, Турция, 2 апреля, 2017, 03:58 — ИА Регнум.



Горбаруков Александр ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя «хранителем мира и свобод», выступая в крупнейшем на юго-востоке страны городе Диярбакыр, сообщает 1 апреля агентство Reuters.

Во время митинга, призванного обеспечить поддержку курса президента на предстоящем референдуме, Эрдоган выступил с критикой турецкой Демократической партии народов (HDP), активно отстаивающей права национальных меньшинств. HDP пользуется значительным успехом среди в основном курдского населения юго-восточных регионов, однако обвиняется президентом Турции в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК).

«Эти сторонники РПК продолжают говорить: мир, мир, мир. Пустые разговоры приносят мир? Может ли быть мир с теми, кто ходит с оружием в руках?», - выразил свои сомнения Эрдоган.

«Мы - хранители мира, мы - хранители свобод», - заявил турецкий лидер, подчеркнув, что готов договариваться со всеми, у кого «есть что сказать или есть проект».

Прибыв в неофициальную столицу Турецкого Курдистана Диярбакыр, Эрдоган надеется привлечь голоса проживающих на юго-востоке страны этнических курдов на референдуме об изменении формы власти в стране с парламентской на президентскую.

Референдум состоится через две недели в воскресенье, 16 апреля.