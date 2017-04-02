Вашингтон, 2 апреля, 2017, 03:52 — ИА Регнум. Известный российский поэт Евгений Евтушенко скончался от рака. Об этом рассказал его сын Евгений в интервью The Associated Press.

Cybersky Евгений Евтушенко

Сын поэта сказал, что врачи диагностировали рак у его отца еще около шести лет назад. Тогда ему сделали операцию, в результате которой удалили часть почки.

Однако не так давно болезнь вернулась. В этот раз врачи установили, что у поэта — четвертая, последняя, стадия рака.

В пятницу, 31 марта, состояние литератора резко ухудшилось. Он был госпитализирован. Как рассказал сын поэта, Евгений Евтушенко ушел из жизни спокойно и безболезненно.

«Я держал его руку около часа до его кончины. Он знал, что любим», — поделился Евгений Евтушенко-младший. Он также рассказал, что в последние минуты жизни вокруг его отца собралось много родственников и друзей.

Позднее друг семьи Евтушенко Михаил Моргулис подтвердил, что поэт скончался от рака. Моргулис сказал, что болезнь была уже в необратимой форме. Врачи после изучения анализов посчитали, что литератору жить осталось около трех месяцев. Однако он прожил меньше месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в субботу, 1 апреля, поэт Евгений Евтушенко ушел из жизни. Ему было 85 лет. Евтушенко будет похоронен в Московской области в Переделкино. В связи с кончиной литературного деятеля соболезнования выразили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и российский президент Владимир Путин.