Опасаясь терактов, британские власти усилили меры безопасности в аэропортах
Лондон, 2 апреля, 2017, 03:15 — ИА Регнум. В Великобритании в связи с угрозой террористических атак усилили меры безопасности в аэропортах и на атомных электростанциях. Такой режим рассчитан, по крайней мере, на ближайшие 24 часа, сообщает издание The Telegraph.
Так, за последние сутки британские службы безопасности выпустили серию предупреждений для сотрудников аэропортов и АЭС, где говорится, что террористы могли разработать новый способ обхода электронной проверки безопасности.
Напомним, что власти Соединенного Королевства ввели запрет на провоз электронных устройств крупнее мобильных телефонов в ручной клади на авиарейсах из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.
По мнению спецслужб Соединенного Королевства, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также иных террористических организациц могли создать новую взрывчатку, которую можно закладывать в ноутбуки и мобильные телефоны.
Издание также отмечает, что сотрудники британских служб безопасности считают, что хакеры пытались взломать электронные системы атомных электростанций. То есть кибервломщики могли выявить уязвимые места в работе электронной защиты АЭС и воспользоваться этим.
В связи с этим министр энергетики Великобритании Джесси Норман призвал руководство атомных электростанций убедиться, что они «могут справиться с эволюционирующим киберугрозам».
Министра также указал на то, что британское правительство уделяет огромное внимание обеспечению своей кибербезопасности. В это вкладываются миллиарды долларов, отметил Норман.