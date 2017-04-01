Вашингтон, 2 апреля, 2017, 02:50 — ИА Регнум.

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, который пробыл на своем посту всего три недели в начале 2017 года, признался в получении денег от российских компаний. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщило издание The Washington Post.

DonkeyHotey Майкл Флинн

Согласно опубликованным в газете данным, ранее Флинн скрыл, что получал средства от компаний из России. Соответствующая информация не была представлена в финансовом отчете, который был подан за несколько дней до отставки советника в феврале 2017 года.

Однако в эту пятницу, 31 марта, в Белый дом и Управление по этике правительства США Флинн направил новую финансовую декларацию. В этом документе есть данные о получении экс-советником средств от российских компаний.

Напомним, что в марте в американской прессе появилась информация о том, что бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности получил за работу с тремя российскими компаниями более $50 тысяч. В частности, речь шла о «Лаборатории Касперского». Позднее в этой компании подтвердили сотрудничество с Флинном.

Так, в новой финансовой декларации говорится, что экс-советник Трампа получил $45 тыс. от телеканала Russia Today за выступление на мероприятии в честь десятилетия вещания. Также Флинн получал деньги от «Лаборатории Касперского» и грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» за сотрудничество.

В то же время издание уточняет, что в предыдущем документе было отмечено, что советник получал вознаграждения за выступления в российских компаниях, но конкретные суммы указаны не были.

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