Брюссель, 2 апреля, 2017, 01:56 — ИА Регнум.



U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предостерег членов НАТО от «танцев» с Россией. Об этом он заявил во время встречи глав МИД стран-членов Североатлантического альянса, передает Politico.

«Конечно, вы можете танцевать с Россией, вы даже можете что-то выиграть за счет этого. Но очевидно, что вы не можете танцевать с Сергеем Лавровым, потому что ему танцевать не позволено», — сказал Тиллерсон во время ланча дипломатов.

Это его высказывание было встречено бурными овациями, пишет издание, ссылаясь на слова очевидцев. Госсекретарь США имел в виду, что в РФ все важные решения принимает один человек, пояснил собеседник в дипломатических кругах.

Таким образом, госсекретарь ответил на замечание одного из своих коллег, который говорил об отношениях США и России и сказал, что «для танго нужны двое».

В ходе своего выступления Тиллерсон также заверил союзников по НАТО в том, что США полностью привержены принципам альянса. Американский дипломат заявил, что Вашингтон хочет быть уверенным в способности альянса обеспечить защиту всех входящих в него государств.

«Мы понимаем, что угроза против одного из нас — это угроза для всех, и мы дадим соответствующий ответ», — подчеркнул Тиллерсон.

Ранее сообщалось, что визит Рекса Тиллерсона на встречу глав МИД НАТО мог сорваться, так как это мероприятие совпадало с приездом в США китайского лидера Си Цзиньпина. В итоге в НАТО специально перенесли мероприятие, чтобы госсекретарь США мог успеть сразу на обе встречи.