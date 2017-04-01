Дакка, 2 апреля, 2017, 01:54 — ИА Регнум.



Surian Soosay Боевик

В результате спецоперации полицейских на северо-востоке Бангладеш ликвидированы трое боевиков, сообщил глава подразделения по борьбе с терроризмом Монирул Ислам, сообщило 1 апреля агентство Reuters.

Полицейские Бангладеш окружили группу боевиков и потребовали их сдаться, однако женщина-боевик, одна из трех участников террористической группы, взорвала гранату. В результате осажденные полицейскими исламисты погибли.

В последнее время в Бангладеш наблюдается рост насилия, источником которого являются радикальные группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее в четверг, 30 марта, аналогичный случай произошел на северо-востоке столицы Бангладеш, где в результате взрыва гранаты погибли более восьми членов террористической организации. Сообщается, что в числе погибших были также женщины и дети.

В субботу, 1 апреля, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина призвал лидеров Межпарламентского союза к совместной борьбе с терроризмом в стране.