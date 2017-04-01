Уппсала, Швеция, 2 апреля, 2017, 01:27 — ИА Регнум. В Швеции в одной из небольших закусочных города Уппсала произошла стрельба. В результате погиб один человек. Инцидент произошел вечером в субботу, 1 апреля, сообщает газета Folkbladet со ссылкой на местную полицию.

Ed Schipul Выстрел

Известно, что неизвестный выстрелил в мужчину. После этого нападавший скрылся с места происшествия на машине.

Мужчина получил ранения. Вскоре на место прибыла машина скорой помощи, пострадавший доставлен в больницу. Однако спасти его жизнь не удалось: он скончался в больнице от полученных ранений.

В настоящее время полиция города Уппсала разыскивает нападавшего. С этой целью привлечены вертолет, а также наземные патрули.

Ранее убитый привлекался к суду в рамках расследования уголовного дела по подозрению в причастности к убийству, сообщают местные правоохранители. Однако позднее мужчина был оправдан. Пока полиция не спешит связывать убийство мужчины и это дело.