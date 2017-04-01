Лансинг, США, 2 апреля, 2017, 01:22 — ИА Регнум.



Magnascan Газ

Более десяти человек отравились угарным газом в одном из отелей американского города Найлс, штат Мичиган, сообщает 1 апреля телеканал ABC со ссылкой на сообщение местного департамента пожарной охраны.

Сотрудники одного из отелей обнаружили рядом с бассейном шестерых детей без сознания. Прибывшая на место происшествия оперативная группа службы 911 констатировала многократное превышение концентрации оксида углерода (угарного газа).

По словам капитана пожарной охраны Дона Уайза, пострадавшим было от 12 до 14 лет. Несовершеннолетних эвакуировали из здания, а затем доставили в местную больницу. Сообщается, что одного ребенка спасти не удалось: по прибытии в больницу он был уже мертв.

Еще несколько сотрудников и посетителей отеля были переданы медикам. Общее число госпитализированных составило 12 человек.

По данным медиков, поступившие с отравлением находятся в критическом состоянии.

Пока неясно, что стало источником угарного газа в отеле. На месте происшествия работают эксперты.