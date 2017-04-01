Стокгольм, 2 апреля, 2017, 01:06 — ИА Регнум.



Alberto Cabello Боб Дилан

В субботу, 1 апреля, в Стокгольме известный музыкант Боб Дилан, наконец, получил Нобелевскую медаль и диплом лауреата 2016 года. В эти дни Дилан также дает в шведской столице концерт. Об этом сообщили член Шведской академии Хорас Энгдаль и ее секретарь Сара Даниус, передает телеканал SVT.

Отмечается, что вручение премии проходило в камерной обстановке. На мероприятии были лишь сам Боб Дилан и члены академии, представителей СМИ на церемонию не пригласили. Мероприятие прошло в таком формате в связи с пожеланиями музыканта.

Телеканал предполагает, что Дилан, наверняка, передал членам академии записанную на видео Нобелевскую лекцию. Дело в том, что, согласно требованием, лауреат премии должен в течение полугода после церемонии вручения премии выступить с Нобелевской лекцией. Это необходимо, чтобы получить денежное вознаграждение в размере 8 млн крон ($909 тыс.).

Ранее ИА REGNUM сообщало, ранее известный автор, исполнитель и композитор из США Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе 2016 года за создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции. Церемония награждения прошла 10 декабря. Позднее сам Дилан признался, что получить такую награду стало для него полной неожиданностью, он сравнил это событие с перемещением на Луну. Сам музыкант на церемонии не присутствовал. Вместо него речь прочитала посол США в Швеции Азита Раджи.

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